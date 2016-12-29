國民黨批張景森主張廢國旅卡 要求林全表態

2016-12-29 11:29

〔記者施曉光／台北報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書主張要廢除國旅卡，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日要求行政院長林全表態，說明這究竟是張景森的個人發言，還是行政院的政策方向？如果是後者，國家政策被一位政務委員隨意放話，顯然極不適任，林全還要再忍多久？

他質疑，張景森與行政院發言人不同步、爆走、管不住大嘴巴，這並不是第一次，從百貨公司中午休息，到立法院備詢穿便服，宣稱陸客是最好的朋友，到現在的國旅卡爭議，這種在團隊中不同步、愛放火、唱反調的政務委員，到底是背景太硬、換不掉，還是要林全壓根不想管？

國民黨文傳會副主委唐德明則表示，林全曾經要求張景森關閉臉書，張還說要配合，如今仍繼續在臉書上談政策，甚至打臉林全，林全這個院長當得很窩曩，難道還要再做下去？敢不敢叫「國王人馬」下台？