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謝志偉發言惹怒藍委 國民黨團要求撤換

2016-12-29  10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新竹光復中學學生扮裝納粹引發爭議，駐德代表謝志偉在臉書發言，直指關鍵原因是納粹冤魂還在台灣，批判台灣仍在中正紀念堂紀念蔣介石。對此，立法院國民黨團今召開記者會譴責，要求總統蔡英文應撤換謝志偉。

「謝志偉納粹發言失當、李大維管得動英派大使？」記者會上，國民黨團書記長江啟臣說，國民黨除提出不滿外，外交部及總統對謝的發言也要有所處置，不能繼續放任不管，尤其謝刻意挑起國內政黨對立，有失駐外代表身分。

「你不是節目主持人！」江啟臣痛批，如果還繼續這樣的發言，謝志偉應負起政治責任，謝由總統欽點指派，現在外交部長李大維都說不動他，難道謝志偉比總統還要大？

黨團首席副書記長王育敏說，謝志偉領中華民國薪水，薪水高達2萬美金，卻不務正業在臉書拚命罵在野黨，既然外交部長管不動他，乾脆臨時會期間外交及國防委員會繼續開會，請謝回台接受國會監督，釐清駐德半年到底都在幹嘛。

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  • 立法院國民黨團今日召開記者會，砲轟駐德代表謝志偉不務正業，要求總統蔡英文應撤換他。（記者方賓照攝）

    立法院國民黨團今日召開記者會，砲轟駐德代表謝志偉不務正業，要求總統蔡英文應撤換他。（記者方賓照攝）

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