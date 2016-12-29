蔡政府只追黨產不拚經濟？ 他拿資料打臉

圖為國民黨黨工日前前往黨產會前靜坐抗議，訴求「還我薪水、我要過冬」，並痛批黨產會違法違憲。（資料照，記者劉信德攝）

2016-12-29 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕常會聽到「蔡英文政府只會追黨產，為什麼不拚經濟？」等批評話語，不過，立委王定宇拿出資料打臉反駁。

王定宇表示，當有人說「蔡英文政府只會追黨產，為什麼不拚經濟？」我們要給這些朋友一件事實，「民進黨政府已經將結束國民黨馬政府10多個月的衰退，連續5個月升溫為綠燈，今年觀光客還提早破千萬了」。

王定宇強調，新政府很多人在很多行政單位、國會，同時在努力各個面向的事，但他也感慨，「我猜有些人還是會說『不要拿數字跟我說』」。

王定宇說，當談到轉型正義或人權法案時，有些人會說「拚經濟比較重要，景氣這麼差，為什麼去搞那些543的事？」、「搞人權不如拚觀光，都快蕭條死了！」他解析，這樣的對話，代表著三個現象，包括「有一種錯覺，認為人或組織只能做一件事」、「沒看到的就誤以為沒發生，或是媒體沒報導，就認為沒做」、「其實是反對，只是拿其他的事當藉口」。

王定宇強調，新政府很多人在很多行政單位、國會，同時在努力各個面向的事。（圖擷取自王定宇臉書）

王定宇在臉書分享打臉訊息。（圖擷取自王定宇臉書）