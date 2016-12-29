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立委提案增村里長撫卹金 內政部長這樣說...

內政部長葉俊榮回應說，這要考量地方財政負擔、與地方政府溝通，等待制度討論後再完整建置。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-29  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕立委提案增訂村里長因公殉職撫卹金及年終獎金，內政部長葉俊榮回應說，這要考量地方財政負擔、與地方政府溝通，等待制度討論後再完整建置，與選舉無關。

據《中央社》報導，葉俊榮示，村里長在法律定位上不像民意代表，又非公務員，但工作相當繁重，台東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍因公殉職、不幸往生，撫卹金問題也引起關注。

葉俊榮強調，他瞭解委員提案的用心，但這類加給也該考量地方財政負擔，內政部已經舉辦4場公聽會，這段期間也會與地方政府溝通，盼好的想法研議後，再完整建置。

至於修法是否為選舉綁樁？葉俊榮否認說，現在沒有選舉，委員提案是機於基於撫卹的心情提出，都很嚴肅面對。

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