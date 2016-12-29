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廢國旅卡提案逾6千人連署 政府須在228前回應

這項提案表示，配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金。（圖擷自公共政策網路參與平台）

2016-12-29  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森提國民旅遊卡新制，引發論戰，有公務員在「公共政策網路參與平台」發起連署，要廢除國民旅遊卡，張景森還在臉書回應「廢除國旅卡，政府每年省下70-80億，可做很多事」，歡迎大家連署，此案昨（28）晚已得到超過5000名網友附議，政府須在60天內回應。

國旅卡補助爭議延燒，有公務員發起連署，要求政府應配合勞基法修正，取消國旅卡，恢復不休假獎金，張景森27日晚上10點多在臉書上反諷說，廢除國旅卡，政府每年可以省下70到80億，可以做很多事。而公務員出門玩，花自己的錢，自由自在、不受國旅卡限制，也不怕被汙名化，歡迎大家快去連署，讓這個案子早日成案。

張景森發文時，連署尚差3646個附議，張景森PO文後不到24小時，要求廢國旅卡的連署已在昨（28）晚得到超過5000名網友附議，截自今早9點，已經有6292筆附議，政府須在60天內，也就是明年2月28日之前回應這項提案。

提案表示，勞基法已經修正，勞工未休完之特休，雇主得折算工資發還給勞工，否則勞工可向勞動部檢舉進行勞動檢查，政府身為公部門勞工之雇主（公務員與國營事業），對於未休完之特休，卻改以國民旅遊卡強制消費，且近期國旅卡之改革，無疑是要求公務員向特定旅遊業者消費；因此建議配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金。

相關連結請見：

配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金

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  • 有關廢除國旅卡的議題，行政院政務委員張景森27日晚po文歡迎大家去連署。（圖擷自張景森臉書）

    有關廢除國旅卡的議題，行政院政務委員張景森27日晚po文歡迎大家去連署。（圖擷自張景森臉書）

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相關關鍵字： 公共政策網路參與平台 國民旅遊卡 張景森
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標題：廢國旅卡提案逾6千人連署 政府須在228前回應


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