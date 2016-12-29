柱柱姐摘假髮道歉 黨內這些人這麼看...
2016-12-29 10:50
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱為了化解黨內不滿，採放低姿態的策略，選在深夜於臉書PO出脫假髮道歉影片，此舉讓昨天的中常會順利舉行，黨內人士也透露自洪秀柱脫假髮道歉後，大家怎麼看洪秀柱...
上周國民黨中常會強行通過將黨主席選舉提前到明年5月20日舉行，引發國民黨內訌，國民黨立院黨團總召廖國棟甚至說了重話，要洪秀柱下台，當天深夜洪秀柱就在臉書PO出脫假髮道歉影片。
《蘋果日報》報導，黨內人士透露，洪秀柱將假髮拿掉，用「真面目示人」，意謂「為黨犧牲成這樣」，盼望大家不要再爭了，低姿態也成功讓中常委願意退一步。不少人認為，「洪秀柱連假髮都脫了，若再罵她反而激發黨內挺洪勢力。」
《上報》報導，一位參與運作的中常委說，「洪秀柱軟我們要比她更軟！」他認為，如果苦苦相逼，外界會覺得男人在欺負女人，反而會模糊訴求焦點。
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