中醫大竹縣健康產業園區 30日爭議中動土
備受關注的中國醫藥大學新竹縣健康產業園區，預定30日舉行動土典禮；縣議員邱靖雅質疑行政程序還有瑕疵，不應核准建照、開工，縣政府則回應內政部已函示此案不受《土地法》第25條的限制。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／竹北報導〕備受關注的中國醫藥大學新竹縣健康產業園區，預定30日舉行動土典禮，反對人士一陣驚訝，民國黨縣議員邱靖雅更砲轟新竹縣政府藐視議會；縣府今天表示，此計畫案已取得衛福部、教育部原則同意設立，通過縣府環境影響評估審查，並取得第一期興建工程的建築執照，動土不等同施工，但依規該校最慢應在9個月內申報開工，並在施工前召開一次說明會。
邱靖雅質疑，此案在行政程序上還有疑慮，根本不應核發建照、同意開工。她說，依《平均地權條例》第7條及法律保留原則，區段徵收已辦理財務結算後的土地，標租或設定地上權應受《土地法》第25條規定的限制，因此針對此案與外僑學校兩案，她提案要求縣府再次請示內政部後，才能進行其他程序，不應自行擴大解讀法律，但縣府在本月7日的協商會中一再避重就輕，更在23日核發建照，她和多名議員完全不能接受。
對此，縣府地政處表示，今天下午收到內政部回函，說明此案並不受《土地法》第25條的限制。
而對於地方仍有疑問和反對意見，中國醫藥大學表示，尊重不同聲意，該校評估新竹縣民對醫療資源的需求後，依法申請開發。興建工程將分3期進行，其中首期工程包含研究中心、新竹附設醫院、宿舍、動力中心等相關附屬設施，工期約2年，如作業順利，預定108年取得相關執照後正式營運。
縣政府表示，教育部在9月初函覆縣府，中國醫藥大學申請在新竹縣健康產業園區設立附屬機構「新竹附設醫院」案，已在2月19日召開審查會議，決議原則同意；至於該校另設國際醫療會館等附屬設施，仍應依相關法令規定報請核准。
縣政府說，衛福部部分，醫事審議委員會也已在4月15日做成決議，原則同意該校附設醫院設置急性一般病床499床，但要求相關附屬設施，仍應依規辦理後才能進行。
另外，縣府已在本月16日，公告此案的環境影響說明會審查結論，內容指出，綜合各方意見，就此案對生活環境、生態等可能影響的程度及範圍，經委員會專業判斷，認定無須進入第二階段環境影響評估。
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標題：中醫大竹縣健康產業園區 30日爭議中動土
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