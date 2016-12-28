施蜜娜出版新書 盼台灣「認識自己的臉」

前民進黨主席施明德（左一）的女兒施蜜娜（右二），28日舉辦新書「沒臉的人」發表會，寫下一本年輕靈魂對於台灣社會不公義的吶喊與呼求。父親施明德及母親陳嘉君（左二）、妹妹施笳（右一）都到場支持共襄盛舉。（記者劉信德攝）

2016-12-28 23:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕前民進黨主席、紅衫軍領袖施明德之女施蜜娜今出版新書《沒臉的人：關於我不想被遺忘的台灣史》。她從家族歷史出發，撰述台灣民主運動故事，並在書中批評蔡政府的轉型正義「都是玩假的」，她在新書發表會中一度痛哭失聲，希望政府與民間能貫徹轉型正義。

《沒臉的人》今在台北圓山飯店舉行新書發表會，施明德、詩人向陽、國會觀察基金會董事長姚立明與作家平路等人皆出席活動。施蜜娜在三一八運動中因在立法院外牆噴漆「當獨裁成為事實、革命就是義務」一語，而聲名大噪。實際上，由於家世背景與成長環境特殊，她自小所接觸到的人事物，就都與台灣近代民主運動相關，她在《沒臉的人》這本散文集中書寫出許多台灣已少有人探詢的過去，包括她親自到國家檔案局查看歷史等經驗，抒情並尖銳地反省台灣歷史。

施蜜娜說，她在乎的不是台灣民主史上為我們而死的人發生了什麼事，她在乎的是現在身邊活著的人，是經過多少「沒關係」和「那就算了」而活到今天。她懷著憤怒和悲傷寫這本書，希望這個國家的人「不要害怕感覺和記憶」。因為只有感覺到，才能開始行動。她藉由書寫表達渴盼，希望每一個獨立存在的人，都要認真反省，並認識自己的臉，而且很驕傲地能和世界述說。她強調台灣應面對歷史真相，這個國家的人民才有勇氣看到國家真正的樣子，而且決定不管是什麼樣子，都認真地愛她。

姚立明致詞時說，他自己就是屬於書裡面寫的在眷村圍牆裡無知長大的一群，那些民主烈士的個案故事一無所知。姚立明也批判地說，真相好像在短時間內不會被挖掘，他認為追黨產應該是轉型正義之後的小動作，現在卻優先處理，而即使民進黨佔國會多數的今天，真正的轉型正義「卻沒有開始」。他說道，他身上那股想知道真正故事的熱情，和作者是「一模一樣的」，他懇求現在全面執政的政府，看一看這本書，讓這個國家「畫出一個清楚明白的臉」。