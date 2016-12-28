金門是兩岸「巧門」 海基會評估前進金門設點

2016-12-28 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕海基會董事長田弘茂今天赴金門了解小三通等相關業務，回應福建省政府秘書長翁明志時指出，將檢討業務的需求，再研究是否派員進駐金門；翁明志表示，金門是兩岸間一道「巧門」，對海基會前進金門設辦事處樂觀其成。

福建省政府表示，行政院26日核定福建省政府陳請設置的「行政院金馬聯合服務中心」，即日起生效，將擇日掛牌運作；翁明志表示，海基會若需派員駐金，省府可提供辦公空間。

田弘茂上任後首次金門行，由行政院陸委會副主委邱垂正、海基會顧問蘇進強等人陪同，先拜會金門縣長陳福海、立委楊鎮浯並訪視小三通通關作業，並與福建省政府秘書長翁明志交換意見。

田弘茂等人交談甚歡，一度以過去陸、海兩會的關係為話題，當翁明志指兩會關係密切，邱垂正立刻說海、陸關係目前「如膠似漆」，田弘茂以「水乳交融」回應，均強調沒有以前「海陸大戰」的問題，舉座一陣笑聲。

田弘茂曾於1962年在金門服役，這也是他退伍後首次重返金門；他表示，大三通走的有些「跌跌撞撞」，所以一定要來關心小三通的情況；翁明志表示，金門小三通旅客去年達176萬人次，今年也未因蔡總統上任受到影響。（據縣府統計，至27日止，金門小三通旅客約172萬人次）。

翁明志表示，小三通不僅未受影響且後勢看好，相信未來還有很大發展空間，他說，當兩岸陷入僵局，金門是兩岸間的一道「巧門」，但要如何妥善運用這道「巧門」來營造兩岸和諧關係，也有賴海基會、陸委會的重視。

針對翁明志表示，金門距離中國近，有廣大的台商、旅客進出，其中包括不少中國配偶，都是海基會可能服務的對象，對於海基會設金門辦事處樂觀其成；田弘茂表示，會檢討業務需要，再研究是否派員進駐金門。

田弘茂下午至金門向中國引水地點實勘，並拜會金門大學校長黃奇。

翁明志表示，「行政院金馬聯合服務中心」將與福建省政府以「一套人馬、兩塊招牌」的模式，擴大服務效能，該中心設主任一人，由福建省政府主席兼任，綜理各有關事務；執行長一人，由福建省政府秘書長兼任。