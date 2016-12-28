我駐日機構跟進更名？ 外交部：審慎評估

前駐日代表許世楷表示，台灣自己到現在還在用「亞東關係協會」， 並直言「講亞東人家也不曉得是什麼」。（資料照，記者陳則銘攝）

2016-12-28 18:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本政府今宣布，對台外交窗口「公益財團法人交流協會」將自明年元旦起更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，正式將「台灣」納入組織名稱。前駐日代表認為，這代表日本對台灣更加關心，而他建議台灣跟進將「台北駐日本經濟文化代表處」正名為「台灣駐日本代表處」。外交部今下午回應表示，將審慎評估此案。

台日斷交後，日本即成立「交流協會」作為雙方互動窗口，原為財團法人，去年改為公益財團法人。交協今並進一步宣布，明年起將改名為「日本台灣交流協會」，繼續扮演日台間之橋樑；我外交部對此決定表示歡迎，並認為這是真實反映台日雙邊關係的正向發展。

許世楷指出，這個改變代表日本對台灣更加關心，以前名稱僅為交流協會，「在做什麼人家也不曉得」，現在加入「日本台灣」就清楚多了。許世楷認為，反觀台灣自己，到現在還在用「亞東關係協會」和「台北駐日本經濟文化代表處」， 直言「講亞東人家也不曉得是什麼」，而且應該是台灣代表而非台北代表。

許世楷任內曾提出要將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」，當時日本認為這是台灣自己的事，沒有意見；但國內因為朝小野大，所以後來沒有正式提出。許世楷說，就像民調中顯示民眾不喜歡「中華台北」，若詢問國人對「亞東關係協會」的看法，一定也沒有人支持。許世楷強調，現在全面執政，我方就應該把握時機正名，「不能自己都不想改、也不敢改」。

外交部對此回應表示，將秉持強化台日交流原則，包含能否明確反映我對日工作機構的內涵，並參酌國內民意，審慎評估。