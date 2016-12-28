交流協會正名 綠委：中方動作越大，美日反應越激烈

2016-12-28 18:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日本做為對台外交窗口的日本「公益財團法人交流協會」，正式決定自明年元旦起將正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」。民進黨立委李俊俋建議我方「亞東關係協會」應思考正名，且指出中國應思考其路線，因其對台動作越大，美、日反應也越激烈。

自從我國與日本於1972年斷交後，日方設立「公益財團法人交流協會」，以取代邦交時期「駐中華民國日本國大使館」的功能，我方也成立名稱模糊的「亞東關係協會」作為對口單位，而日方今傳將自明年元旦起，正式將「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」。

無獨有偶，台灣智庫27日公布之12月份民調指出，有55.9%民眾認為應將外國駐台外交機構，從馬政府時期的「駐華單位」正名為「駐台單位」，另有66.7%的民眾支持，將我駐外單位名稱改為「台灣代表處」，日本此次的正名動作，對於此民意有相互呼應之意。

李俊俋表示，亞東關係協會應評估回應善意調整名稱為「台灣駐日本協會」，以及其他駐外單位正名，川普稱小英為台灣總統及日本動作，可見國際對台灣民主自治發展之肯定及認知，外交部門應思考，擺脫前總統馬英九過去以中國為唯一依歸、外交休兵變休克的方向。

李俊俋進一步指出，中共國台辦主任張志軍的下台，顯示其對台研判不正確，讓中國國家主席習近平發現此問題，中國應思考近期對台的動作是否下錯棋、走錯路線，其動作越大，美、日反應也越激烈，更引起國際注目及反彈，台、中關係是互相尊重與往來。