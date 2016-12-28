| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

交流協會正名 綠委：中方動作越大，美日反應越激烈

2016-12-28  18:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日本做為對台外交窗口的日本「公益財團法人交流協會」，正式決定自明年元旦起將正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」。民進黨立委李俊俋建議我方「亞東關係協會」應思考正名，且指出中國應思考其路線，因其對台動作越大，美、日反應也越激烈。

自從我國與日本於1972年斷交後，日方設立「公益財團法人交流協會」，以取代邦交時期「駐中華民國日本國大使館」的功能，我方也成立名稱模糊的「亞東關係協會」作為對口單位，而日方今傳將自明年元旦起，正式將「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」。

無獨有偶，台灣智庫27日公布之12月份民調指出，有55.9%民眾認為應將外國駐台外交機構，從馬政府時期的「駐華單位」正名為「駐台單位」，另有66.7%的民眾支持，將我駐外單位名稱改為「台灣代表處」，日本此次的正名動作，對於此民意有相互呼應之意。

李俊俋表示，亞東關係協會應評估回應善意調整名稱為「台灣駐日本協會」，以及其他駐外單位正名，川普稱小英為台灣總統及日本動作，可見國際對台灣民主自治發展之肯定及認知，外交部門應思考，擺脫前總統馬英九過去以中國為唯一依歸、外交休兵變休克的方向。

李俊俋進一步指出，中共國台辦主任張志軍的下台，顯示其對台研判不正確，讓中國國家主席習近平發現此問題，中國應思考近期對台的動作是否下錯棋、走錯路線，其動作越大，美、日反應也越激烈，更引起國際注目及反彈，台、中關係是互相尊重與往來。

廣告
  • 民進黨立委李俊俋指出，中國應思考其路線，因其對台動作越大，美、日反應也越激烈。（資料照，記者王敏為攝）

    民進黨立委李俊俋指出，中國應思考其路線，因其對台動作越大，美、日反應也越激烈。（資料照，記者王敏為攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 日本交流協會 日本台灣交流協會 綠委
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：交流協會正名 綠委：中方動作越大，美日反應越激烈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.