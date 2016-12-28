上週議事爭議 國民黨復議解套 明年仍選黨主席
2016-12-28 18:24
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週中常會在高度爭議下，強行通過「一０六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，招致黨內各方強烈質疑，中常委姚江臨等人甚至於日前提告會議無效，今日中常會在姚江臨宣布撤告，黨主席洪秀柱道歉的情況下，最後以由上週出席中常委提案復議的方式，回應反對派中常委所要求的「程序正義」，並確定採納秘書長莫天虎所建議的三點處理方式。
這三點建議為：一、明年四項黨職選舉時程不變﹔二、地方黨部與黃復興黨部合併選舉案從第二十一屆開始實施，也就是明年選舉（第二十屆）不實施﹔三、有關第二十屆黨代表應選總額，秉持票票等值，總額重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則中，提請中常會通過後實施。
反對派中常委游家富等人原本打算要提案要求討論第一四六次中常會的合法性，但最後並未正式提出，本身也是中常委的立法院黨團總召廖國棟，則質疑這樣的處理方式有瑕疵，只是當洪秀柱宣讀復議內容「對於上週常會討論案，提請復議，通過後以秘書長所提三點建議案，提請中常會討論後通過」，並詢問在場者有無異議時，沒有看到廖國棟舉手，直接裁示復議案通過，現場隨即出現掌聲，此時姚江臨、廖國棟等中常委保持靜默，雖未鼓掌，但也沒有再表達異議。
原本黨中央打算不在上週會議有效、無效的問題上打轉，不確認上週常會的會議記錄，直接通過莫天虎的三點建議，但中常委陳幸進要求先把上週出席情況弄清楚，還要確定會議記錄的有效性，廖國棟也堅持上週常會程序瑕疵的程序正義問題，一定要處理，才不會被外人說話，中常委呂學樟等人因此提議以復議解套。
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