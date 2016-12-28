柯P偷看正妹裸體直播？ 北市府：勿以訛傳訛
2016-12-28 18:53
〔即時新聞／綜合報導〕網傳台北市長柯文哲的臉書帳號疑似偷看正妹裸體直播，北市府今澄清，經查該帳號並非市長的帳號，希望外界勿以訛傳訛。
有網友在PTT發文表示，臉書上流傳一張女子在臉書開直播、全裸入鏡的畫面，亮點卻是下方竟連「柯文哲」也在收看，因為有臉書帳號及顯示圖片都是「柯文哲」的用戶「加入」收看。但針對這項傳聞，有人認為是惡搞，也有人借題發揮，留言說「超後悔投柯P」、「佩琪很怒」等。
綜合媒體報導，北市府副發言人劉奕霆今表示，針對網傳柯文哲用個人帳號收看網路直播節目一事，經查並非市長本人帳號，希望外界別以訛傳訛。
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