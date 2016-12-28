日交流協會更名加「台灣」 立委：對新政府加分

2016-12-28 17:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日本做為對台外交窗口的日本「公益財團法人交流協會」，正式決定自明年元旦起將正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」。時代力量立委徐永明建議，日方此舉對新政府有加分效果，我方未來更可主動向其他友好國家協商要求正名。

自從我國與日本於1972年斷交後，日方設立「公益財團法人交流協會」，以取代邦交時期「駐中華民國日本國大使館」的功能，我方也成立名稱模糊的「亞東關係協會」作為對口單位，而日方今傳將自明年元旦起，正式將「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」。

無獨有偶，台灣智庫27日公布之12月份民調指出，有55.9%民眾認為應將外國駐台外交機構，從馬政府時期的「駐華單位」正名為「駐台單位」，另有66.7%的民眾支持，將我駐外單位名稱改為「台灣代表處」，日本此次的正名動作，對於此民意有相互呼應之意。

時代力量黨團總召徐永明指出，日本先前忌憚中國方面的抗議，但這次的改變對日本方面而言，是很大的政策變化，除顯示日本注意到台灣之重要性外，也呼應日前台灣智庫民調對於正名「駐台單位」的結果，並提升日本在台形象。

徐永明接著建議，我方可向日方主動尋求協商，也將相關單位一併調整，如名稱較模糊的對口單位「亞東關係協會」，未來也向其他友好國家，協商其駐外單位名稱進一步正名，過去日本對台政策較不積極，此舉是莫大鼓勵，也對新政府有加分效果。