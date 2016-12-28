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海基會董事長赴金門 了解小三通

2016-12-28  17:28

〔記者林良昇／台北報導〕海基會董事長田弘茂今前往金門了解小三通業務，並拜會福建省政府、金門大學，田弘茂指出，小三通是兩岸互動交流的重要管道，過去半年以來，雖然中國民眾來台旅遊的人數有所減少，但小三通的人數未受影響，行政院正在規劃於福建省政府設置金馬聯合服務中心，辦理服務及協調工作，未來若有需要海基會協助，海基會會提供服務。

田弘茂與陸委會副主委邱垂正、經濟處長葉凱萍於今日前往金門了解小三通業務，並拜會金門縣長陳福海、立委楊鎮浯及福建省政府、金門大學等單位。陸委會安排田弘茂訪視金門自中國引水工程進度、參訪小三通通關作業。

田弘茂說，他在1961年時曾在金門服役，在大武山待過10個月，此次來到金門有種回家的感覺。金門自大陸引水工程的促成，是海基會與海協會在102年第9次會談時達成的共同意見，金門自來水廠與福建省供水公司於104年7月簽訂供水契約，目前海底管線工程已完成50%，預計106年底完工，屆時將可為金門帶來更豐沛的水資源。

田弘茂也指出，小三通是兩岸互動交流的重要管道，過去半年以來，雖然中國民眾來台旅遊的人數有所減少，但小三通的人數未受影響，目前行政院正在規劃於福建省政府設置金馬聯合服務中心，辦理服務及協調工作，未來若有需要海基會協助之處，海基會一定會提供最好的服務。

田弘茂此行還前往金門大學，了解中生就學與兩岸文教交流情況。田弘茂說，金門從當年的烽火戰地，到現在兩岸學生能在此共同學習，這正是兩岸和平最好的具體象徵，兩岸都應珍惜這樣的成果。

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  • 海基會董事長田弘茂赴金門參訪。（海基會提供）

    海基會董事長田弘茂赴金門參訪。（海基會提供）

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