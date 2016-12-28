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頭城鎮公所新大樓啟用 舊公所如何處理待研議

「頭城鎮行政中心大樓」今日正式啟用，並舉行剪綵典禮。（記者林敬倫攝）

2016-12-28  17:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］「頭城鎮行政中心大樓」今日正式啟用，並舉行剪綵典禮，宜蘭縣長林聰賢、縣議會副議長林棋山共襄盛舉，頭城鎮長曹乾舜表示，新大樓的啟用是全部頭城鄉親共同的喜事，寬敞的辦公空間絕對能提供更好的服務；至於舊行政中心該如何處理？曹乾舜則說待研議。

「頭城鎮行政中心大樓」包含鎮公所、代表會及戶政事務所等行政機關，103年開始破土動工，歷經2年3個月工期，月初完工，建設總經費約1億7千萬元，大樓共3層樓，地下1層樓，由於舊的行政中心年久失修，被內政部列為危樓，公所才開始有新建計畫，今日正式啟用。

林聰賢表示，頭城是開蘭第一城，宜蘭縣的門面，能夠建立如此壯麗的行政中心，是縣民之福，這要歸功前鎮長陳秀暖及曹乾舜的共同努力，也要肯定進行工程的工作團隊用心付出。

曹乾舜指出，新行政中心整棟建築以空間親民化、環境公園化及建築特色化為訴求進行設計，曾獲得第5屆宜蘭縣公共工程優質獎，啟用後絕對能提供鎮民更友善、舒適的洽公環境。

談到舊行政中心的處置方式，曹乾舜則表示，經過公所初步討論，有可能針對舊大樓進行修繕，或整個打掉後，規劃為公共使用空間，但實際的方式仍待進一步的研議。

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  • 頭城鎮新行政中心大樓內部寬敞、明亮。（記者林敬倫攝）

    頭城鎮新行政中心大樓內部寬敞、明亮。（記者林敬倫攝）

  • 今日的剪綵典禮，宜蘭縣長林聰賢（左3）、縣議會副議長林棋山（右2）、員山鄉長江永和（右2）等人共襄盛舉。（記者林敬倫攝）

    今日的剪綵典禮，宜蘭縣長林聰賢（左3）、縣議會副議長林棋山（右2）、員山鄉長江永和（右2）等人共襄盛舉。（記者林敬倫攝）

  • 頭城鎮舊的行政中心大樓該如何處置仍待公所研議。（記者林敬倫攝）

    頭城鎮舊的行政中心大樓該如何處置仍待公所研議。（記者林敬倫攝）

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