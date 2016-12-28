國台辦嗆「頭破血流」 黃國昌冷回：有必要這麼激烈？

中國國台辦發言人安峰山表示，時代力量找香港立法會議員舉辦論壇，「最終會落得頭破血流的下場」。（美聯社）

2016-12-28 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦今天重申一中原則，並批評時代力量邀請香港立法會議員舉辦論壇，揚言要讓這些人「落得頭破血流的下場」，對此立委黃國昌無奈回應，「中共有必要反應這麼激烈嗎？」

中國國台辦發言人安峰山今天表示，台灣問題為內政問題，並重申「九二共識」兩岸同屬一中的核心意涵，無論怎樣表述，都不能偏離兩岸同屬一中的核心認知，並談到主張香港自決的香港立法會議員來台參加論壇一事。

他引用毛澤東的說法，「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」，稱這是「台獨勢力妄圖與港獨勾連來分裂國家，是不可能得逞，最終只會落得頭破血流的下場。」

針對中國警告，黃國昌下午在臉書回應，「嗯，就是一場論壇，中共有必要反應這麼激烈嗎？」他無奈說道「的確，任何民主力量的連結，對中共而言都是眼中釘吧！」

對此網友按讚認同，有人留言「（中國）大概只歡迎那些退役將領前仆後繼地去抱大腿吧！」也有人認為論壇大概要爆滿了。