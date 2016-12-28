胡志強告洋狀 黨產會：與主流民意差距太大

2016-12-28 16:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席胡志強今日召開國際記者會告洋狀，要求民進黨政府解散不當黨產處理委員會，主委顧立雄也要辭職；對此，黨產會發言人施錦芳表示，政黨應謹守權力分立原則，這種說法與主流民意差距太大。

施錦芳指出，過去威權體制下，所產生種種不正義、不正當之事，須進行轉型正義，這是民主國家趨勢 ，處理不當黨產在台灣社會有高度共識，更是超過藍綠。

施錦芳說，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」經國會通過，國民黨立委也曾參與審議，是新政府第一個通過的政治性法案，若無社會高度支持度，是不可能這麼快的。

施錦芳批評，黨產會成立背景和定位有法律依據，胡志強的說法和主流民意差距太大，政府機關成立或解散，不是隨便一個人、政黨或法人可決定，須依法行政，政黨應謹守權力分立原則。