陸委會：不可能被框進一個中國的概念
2016-12-28 15:29
〔記者蕭婷方／台北報導〕針對美國準總統川普幕僚日前表示，不會坐視中國在任何情況下對台動武，中國指台灣問題為內政問題，國台辦發言人安峰山今進一步重彈老調。陸委會副主委張天欽今於內政委員會詢答時強硬表示，「我們為主權獨立國家」，有自己的國土、不接受任何外力威脅，更不可能被框進一個中國的概念。
民進黨立委陳其邁指出，針對中共軍機兩次繞台飛行，及我對外斷交事件的敏感時刻，中共海軍航母遼寧號日前再度進入南海演訓，明顯為挑釁行為，詢問陸委會意見。張天欽當場回應，中方此舉不僅挑釁台灣，也威脅美國或日本。
陳其邁進一步詢問，美國總統歐巴馬簽署將台美軍事交流入法的「國防授權法」引來中國不快，指美方干涉中國內政，破壞台海穩定，損害中國的主權，詢問陸委會立場。
張天欽表示，台灣是個主權國家，但考量中台關係微妙，為達善意，盡量維持現狀，台灣不可能接受中國「內政說」，我們是主權獨立國家，有自己的國土，不可能被框進一個中國的觀念；中國說法，明顯地在試圖影響台灣外交與國防政策的自主性。
至於兩岸關係未來走向，陸委會主委張小月表示，「未來半年為關鍵重點」，待美國總統當選人川普上任後，才能掌握美國全球戰略布局、定調兩岸關係。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- 外交重大突破！交流協會更名「日台交流協會」
- 軍糧限二氧化碳填充獨厚特定業者 綠質疑是弊案
- 「日台交流協會」正名 外交部：歡迎
- 綠委質疑柯P太省錢 世大運恐辦成「市大運」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 蔡依林一分手 彭于晏被力拱復合
- 日職》養樂多砸台幣6200萬 簽下王建民前隊友
- 喬治麥可驟逝 男友泣喊：他很期待過耶誕
- 16歲兄狠殺妹 在校成績名列前茅
- 迎元旦連假 先查客運安全設施
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 尖石秀巒山崩阻溪道 地方憂心恐成堰塞湖
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 少年兄打死妹去自首 警以為是惡作劇
- 「包青添」遊戲包 弘光科大老福產品奪冠
- 雜草叢生、路燈失明 六星級新都生態公園掉漆
- 南韓執政黨「家變」 29議員另組新黨
- 高雄志工陪長輩買菜 提前感受年味
- （贈票）《夜行人生》血債血還 小班李奧聯手出擊
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 懷疑友人偷錢 拿香爐石頭砸死他
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 南投縣跨年晚會有3場 要讓縣長「唱給你聽」
- 美媒爆中國支持沖繩獨立 企圖分化日本
- 關懷學生視力 獅友贈設備
- 嗆不屑幫總統泡茶 土耳其餐廳經理被逮
- 電視台竟播錯歌 TWICE驚呆20秒
- 狠父死刑定讞 反廢死也說話了
- 尋旅屏東社區遊程搶手 作家劉克襄今帶路
- 喬治魯卡斯逼脫胸罩 嘉莉費雪訃聞2008早寫好
- 「豪」奮戰拉傷 感動球隊逆轉勝
- 魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷
- 阿龐樂觀對抗淋巴癌 不吃藥全靠這3招
- 運將誘拐智障女 飯店梳子揭狼行
- 一例一休上路 新北市府勞工加班費 估增3億元
- 龍山寺明年全面禁香？龍山寺澄清：先減爐而已
- 張孝全窩藏新女友？賢慧幫洗衣遛狗
- NBA》熱火快成灰燼 整隊僅一人健康
- 籃球場支柱沒護套 打球易撞傷
- 台大希望入學放榜 中興高中簡揚開錄取台大機工系
- 生命統計資料繪製圖形 供點閱
- 日本國宴用酒 「獺祭」瓶內驚見果蠅
- 50歲周海媚自認「沒錢沒男人」 享受單身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陸委會：不可能被框進一個中國的概念
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分