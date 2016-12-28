| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊驚傳瓦斯外洩！ 警消現場灑水警戒 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

陸委會：不可能被框進一個中國的概念

2016-12-28  15:29

〔記者蕭婷方／台北報導〕針對美國準總統川普幕僚日前表示，不會坐視中國在任何情況下對台動武，中國指台灣問題為內政問題，國台辦發言人安峰山今進一步重彈老調。陸委會副主委張天欽今於內政委員會詢答時強硬表示，「我們為主權獨立國家」，有自己的國土、不接受任何外力威脅，更不可能被框進一個中國的概念。

民進黨立委陳其邁指出，針對中共軍機兩次繞台飛行，及我對外斷交事件的敏感時刻，中共海軍航母遼寧號日前再度進入南海演訓，明顯為挑釁行為，詢問陸委會意見。張天欽當場回應，中方此舉不僅挑釁台灣，也威脅美國或日本。

陳其邁進一步詢問，美國總統歐巴馬簽署將台美軍事交流入法的「國防授權法」引來中國不快，指美方干涉中國內政，破壞台海穩定，損害中國的主權，詢問陸委會立場。

張天欽表示，台灣是個主權國家，但考量中台關係微妙，為達善意，盡量維持現狀，台灣不可能接受中國「內政說」，我們是主權獨立國家，有自己的國土，不可能被框進一個中國的觀念；中國說法，明顯地在試圖影響台灣外交與國防政策的自主性。

至於兩岸關係未來走向，陸委會主委張小月表示，「未來半年為關鍵重點」，待美國總統當選人川普上任後，才能掌握美國全球戰略布局、定調兩岸關係。

廣告
  • 張天欽表示，「我們為主權獨立國家」，有自己的國土、不接受任何外力威脅，更不可能被框進一個中國的概念。（資料照，記者張嘉明攝）

    張天欽表示，「我們為主權獨立國家」，有自己的國土、不接受任何外力威脅，更不可能被框進一個中國的概念。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一個中國 中國 主權獨立 張天欽
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：陸委會：不可能被框進一個中國的概念


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.