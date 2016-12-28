陸委會：不可能被框進一個中國的概念

2016-12-28 15:29

〔記者蕭婷方／台北報導〕針對美國準總統川普幕僚日前表示，不會坐視中國在任何情況下對台動武，中國指台灣問題為內政問題，國台辦發言人安峰山今進一步重彈老調。陸委會副主委張天欽今於內政委員會詢答時強硬表示，「我們為主權獨立國家」，有自己的國土、不接受任何外力威脅，更不可能被框進一個中國的概念。

民進黨立委陳其邁指出，針對中共軍機兩次繞台飛行，及我對外斷交事件的敏感時刻，中共海軍航母遼寧號日前再度進入南海演訓，明顯為挑釁行為，詢問陸委會意見。張天欽當場回應，中方此舉不僅挑釁台灣，也威脅美國或日本。

陳其邁進一步詢問，美國總統歐巴馬簽署將台美軍事交流入法的「國防授權法」引來中國不快，指美方干涉中國內政，破壞台海穩定，損害中國的主權，詢問陸委會立場。

張天欽表示，台灣是個主權國家，但考量中台關係微妙，為達善意，盡量維持現狀，台灣不可能接受中國「內政說」，我們是主權獨立國家，有自己的國土，不可能被框進一個中國的觀念；中國說法，明顯地在試圖影響台灣外交與國防政策的自主性。

至於兩岸關係未來走向，陸委會主委張小月表示，「未來半年為關鍵重點」，待美國總統當選人川普上任後，才能掌握美國全球戰略布局、定調兩岸關係。