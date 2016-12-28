茶壺風暴後 國民黨中常會上演大和解戲碼
洪秀柱表示，上週中常會談到黨主席選舉時程及黨代表選舉辦法，引起諸多紛擾，讓支持者憂心，她覺得有必要藉今天場合向中常委致歉，並向所有支持者表示歉意。（記者方賓照攝）
〔記者施曉光／台北報導〕連日來為了黨代表選制改變，引發茶壺內風暴的國民黨，今天下午中常會上演大和解戲碼，引爆爭議的國民黨主席洪秀柱數度向全體黨員及中常委道歉，秘書長莫天虎也宣布黃復興黨代表合併案延後一屆實施，至於日前到法院提告的中常委姚江臨則對洪秀柱談話表達感佩，並強調動機絕無惡意，只要中常會做出結論，今天下午就立即撤告，他還說，如果有對不起中常會、不禮貌之處，請大家見諒。
莫天虎在報告前也先為黨務工作思慮不週，造成紛擾，表達歉意，他指出，經奉黨主席洪秀柱之命聽取許多中常委及黨內同志意見後，綜合多數意見，提出3點建議：1、明年4項黨職選舉時程不變﹔2、地方黨部與黃復興黨部合併選舉案從第21屆開始實施，也就是明年選舉（第20屆）不實施﹔3、有關第20屆黨代表應選總額，秉持票票等值，總額重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則中，提請中常會通過後實施。
依照議事程序，國民黨中常會在主席恭讀總理遺囑後，議事人員即宣讀請主席確定上週議事記錄，洪秀柱當場未做裁示，只說在談議事錄前，她有幾句話向中常委報告。
洪秀柱表示，上週中常會談到黨主席選舉時程及黨代表選舉辦法，引起諸多紛擾，讓支持者憂心，她覺得有必要藉今天場合向中常委致歉，並向所有支持者表示歉意。
洪秀柱並說，相信國民黨同志尤其中常委，大家都愛這個黨，而且大家經常說要團結，但團結不是口號，經過這次紛擾，她未來會加強溝通，嚴格約束黨務幹部，多聽各方意見，凝聚共識，她也強調，黨內可以有歧見、不同聲音，但要拜託中常委回到家裡溝通意見，一定要開會，如果不開會，意見就無法溝通，也就難免產生誤會，甚至發生沒有必要的隔閡。
洪秀柱表示，很遺撼最近媒體報導呈現對國民黨的負面評論，在民進黨民調下滑之際，國民黨卻未得到更多認同，擔任黨主席的她要負起相當大責任，並再次以誠懇態度表達歉意。
國民黨中常會目前仍在討論中，有關上週會議記錄如何處理，以及黨代表的選制問題，尚未確定通過。
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