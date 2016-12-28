蔡英文出訪確定過境美國 傳這2國有危機

總統蔡英文明年1月將出訪中南美洲，並過境美國。（記者黃耀徵攝）

2016-12-28 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文將於明年1月展開「英捷專案」出訪中南美洲，今天（28日）傳出確定會過境美國；另外有消息指稱，本次專訪宏都拉斯、尼加拉瓜2國有危機，我駐館甚至連尼加拉瓜的對口都找不到。

根據《ETtoday》報導，有消息指出，蔡英文已確定會過境美國，不過並不會過境紐約，去程過境休士頓、回程為舊金山，本次計畫將走訪宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多等國。報導稱，原本沒有要安排出訪宏都拉斯，但考量雙方關係搖搖欲墜，才安排總統親自出訪。

此外，有知情高層指出，蔡英文出訪尼加拉瓜是本次行程重點，將參加總統奧德嘉（Daniel Ortega）的就職典禮，但駐尼加拉瓜使館連主辦接待的對口都找不著，且目前回報僅有「仍在努力中」。

報導指出，該高層表示，如果不幸在出訪前發生斷交，可能會直接取消後續行程，或是先飛回台灣，再飛往薩爾瓦多完成後續行程。