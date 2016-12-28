併黃復興起爭議 吳敦義公開信這樣說...

前副總統吳敦義發表公開信，認為不宜打散黃復興黨部，還要增加黨代表名額。（資料照，記者黃旭磊攝）

2016-12-28 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨上週三（21日）強行通過「黨主席提前改選、黃復興黨代表併選」議案，引發黨內風暴，可能成為洪秀柱爭取連任的競爭對手，前副總統吳敦義也發表公開信，認為不宜打散黃復興黨部，還要增加黨代表名額。

據報導，上週國民黨中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，在黨代表選舉中打算將黃復興黨部併入一般縣市黨部混合選舉「同一票匭、統一計票」，引發黨內激烈反彈；前副總統吳敦義不解，直言黨內重大變革，應透過黨最高決策機關做決定，「非一個人可做任何重大決定」，更在今天（28日）下午發表一封致中常委的公開信。

在這近300字的公開信中，吳敦義提到黃復興黨部多為先進同志，忠於國民黨，是國民黨動員力最強的精銳組織，他強調不但不能打散黃復興黨部，還應該要增加黃復興的黨代表名額。

另外，吳敦義也提到，在偏鄉的黨員人數不多，希望可以在選舉辦法中增列偏遠鄰區保障名額或列席代表，以傾聽偏遠地區的人民心聲。

吳敦義公開信全文

不宜打散黃復興黨部，但應增加黨代表名額

書致中常委同志建議採取兩全之策

黃復興黨部多為先進同志，他們忠黨愛國之心無庸贅述，黃復興更能始終維持組織機制，成為本黨動員力最強的黨部。因此，將黃復興打散併入地方黨部，其利弊仍宜審慎衡量。可能還造成部分黃復興同志擔憂「會不會形同解散？」

敦義昨日曾與一些黃復興黨部的同志交換意見，他們對併入地方黨部，尚有疑慮，但他們也對應選出黨代表的名額認為未盡公平。這都應該加以考量。

敦義誠摯建議中常委同志，能夠做出兩全其美的睿智決定：不要打散黃復興，以維持本黨這個精銳組織，但確宜增加黃復興應選出黨代表名額。

此外，一些偏遠鄰區由於黨員人數較少，恐無法產生黨代表，可否在選舉辦法中增列偏遠鄰區保障名額或列席代表，以維持本黨在黨工大幅裁減之後，仍有黨代表在偏鄉地區服務或反應偏鄉角落的人民心聲。

吳敦義 敬上

中華民國105年12月28日