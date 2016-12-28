日交流協會更名納「台灣」學者：正名重要里程

台灣與日本自1971年斷交後，日本對於台灣外交的機構，一直都叫「日本交流協會台北辦事處」。（圖擷取自維基百科）

2016-12-28 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本「交流協會」宣布將更名為「日本台灣交流協會」，引起外界關注，有學者認為，這是台灣對外正名重要的里程碑。

根據《中央社》報導，政大國關中心研究員蔡增家認為，日本交流協會的改名是台灣對外正名重要的里程碑，這可從兩方面來解讀，一是從表面上看，為台日關係重要進展，但實質上能否化為具體的外交關係，是未來觀察的指標。

蔡增家說，「公益財團法人交流協會」更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」後，台灣駐日外交人員能否享有同等的外交待遇？代表處是否也能隨正名提升地位？這才是重要的意涵，也是值得觀察的指標。