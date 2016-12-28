交流協會更名加台灣 程建人：日本算是慢了

2016-12-28 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本「公益財團法人交流協會」決定自明年1月1日起「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，被視為是日本逐漸重視對台關係的象徵，前外交部長程建人對此表示，這是外交上的提升，不過，過去許多國家代表機構都已改名，「日本算是慢了」。

根據《中央社》報導，程建人今受訪時指出，日本當初與中國建交之後，在處理兩岸關係都很謹慎，日本會在名稱上盡量不提到「台灣」，不過包括美國、西班牙、希臘很多國家的代表機構名稱都已經改了，日本現在改算是慢了，而日本改變交流協會的名稱，可能是認為這並未違反對中國的承諾，也未牴觸一中原則，認為中國不會不滿的前提之下做這決定。

程建人表示，改變駐外機構名稱時，通常雙方都要同意，代表日方應該有和我方商量，外交部事先知道，也接受這樣的名稱。而此次日方修改交流協會名稱，程建人認為這是台日關係上的提升，仍建議蔡政府廣泛思考，如何在兩岸、對美關係之中，根據我國利益找到定位。