反柱中常委：確認上週會議無效才可能撤告

國民黨主席洪秀柱與中常委姚江臨握手。（記者方賓照攝）

2016-12-28 13:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開第19屆第147次中常會，由於國民黨主席洪秀柱在上週的第146次中常會強勢主導通過「106年4項黨職人員選舉作業期程及第20屆黨代表選舉辦法」，引來部分國民黨中常委姚江臨等人提告，中常委游家富今將提案要求討論第146次中常會的合法性。

面對黨內呼籲以和為貴，要求撤告，游家富表示，如果今天會中確認當天會議無效，他們才可能撤告，否則就沒有撤告的空間。

游家富指出，不清楚今天中常會要如何進行，黨中央發出的開會通知單，上面沒有具體議程，只說要報告地方黨部主委直選案。

由於洪秀柱近日遭黨內責難，甚至有中常委要求洪秀柱下台，一群支持洪秀柱的藍營民眾在中常會召開前，先到黨部聲援洪秀柱，高喊要求黨內「藍皮綠骨」的人滾出去。

這群民眾手持「堅持改革」、「恢復黨綱、建立制度」，以及「不要用民進黨手法搞本土化，撕裂國民黨」等標語，並高喊「國民黨萬歲」、「支持洪秀柱」等口號。