公務員網路平台提案「廢除國旅卡」
2016-12-28 13:20
〔記者李欣芳／台北報導〕明年元旦起公務員的國民旅遊卡將有一半額度8000元限定用於團體旅遊，引發不少公務員反彈，紛紛要求「廢除國旅卡、還我加班費」，目前已有網友在國發會的「公共政策網路參與平台」正式提案，要求政府應配合勞基法修正，取消國旅卡，恢復不休假獎金。
這項提案表示，勞基法已經修正，勞工未休完之特休，雇主得折算工資發還給勞工，否則勞工可向勞動部檢舉進行勞動檢查。政府身為公部門勞工之雇主（公務員與國營事業），對於未休完之特休，卻改以國民旅遊卡強制消費，且近期國旅卡之改革，無疑是要求公務員向特定旅遊業者消費。因此建議配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金。
行政院政務委員張景森則在臉書上反諷說，廢除國旅卡，政府每年省下70～80億，可以做很多事。而公務員出門玩，花自己的錢，自由自在、不受國旅卡限制，也不怕被汚名化！
張景森說；「我不知道，是不是所有公務人員都支持『廢除國旅卡、不休假比照勞基法發加班費』的主張。但是我願意支持他們的訴求能夠成為公共政策的議題。
張景森表示，政府應該做的是用心安排各機關員工的排休，讓每個公務員都充分休完假，保持身心愉快健康。至於業務特殊機關或個人忙到不行，怎麼樣也沒有辦法排休完畢，發給他們加班費，也是應該的。但這就顯示機關人員不足、業務過多、勞逸不均、或運作效率太差，也都可以慢慢檢討改善，如此一來不但政府效率提升，最終政府需要付出的加班費，應該也可以降到最少。
他因此請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 國民旅遊卡
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- 外交重大突破！交流協會更名「日台交流協會」
- 綠委質疑柯P太省錢 世大運恐辦成「市大運」
- 三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？
- 老營區整建成效惹議 立院凍5億
網友回應
熱門新聞
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- 三大法人買超30億 外資買超31億
- 美前駐菲大使遭指控 密謀1年半推翻杜特蒂
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 籃球》預告Logo Shot 高中生重現柯瑞神技（影音）
- 托育一條龍有成 林佳龍將促中央推動
- 高雄春節禁挖道路 明年1月25日至2月11日
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 明年不減招 東華、慈濟大學拚特色
- 莉亞公主過世 迪士尼頭痛了
- 宮廟委員約談判 男槍擊被起訴
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 備戰世大運 福岡大學港都移訓
- 「10下就好」神棍騙人妻淪性奴
- 竹市》中正、大同路三角窗 蟬聯地王
- 今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
- 台美簽肥咖條款 5000人面臨追稅
- 職涯茫茫 8成上班族找算命改運
- 新移民、移工通譯無加班、車馬費 勞動部允檢討
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NPP lawmakers call for probe into league’s assets
- 台鐵旅人鐘塔 板橋車站新亮點
- 蔡依林一分手 彭于晏被力拱復合
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 〈家庭診療室〉女友和同事上過床 出差之便再出軌
- 喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣
- 「豪」奮戰拉傷 感動球隊逆轉勝
- 鼓勵用戶多活動 Apple Watch新年釋出新成就獎章
- 職棒球員工會慈善高爾夫賽 眾球星共襄盛舉
- 受邀參與西班牙藝術節 吳天章台客美學發聲
- 足球》足壇年終最大獎 C羅第3度抱走年度最佳球員
- 日本AV片商跨海提告盜版 光華商場3店家起訴
- 成本增價凍漲 三星銀柳農喊苦
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 濫發簽證圖利 前駐越外交官遭判12年
- 懷疑友人偷錢 拿香爐石頭砸死他
- NBA》大三元又入手 主帥揭曉魏少成功之道
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：公務員網路平台提案「廢除國旅卡」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分