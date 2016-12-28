公務員網路平台提案「廢除國旅卡」

2016-12-28 13:20

〔記者李欣芳／台北報導〕明年元旦起公務員的國民旅遊卡將有一半額度8000元限定用於團體旅遊，引發不少公務員反彈，紛紛要求「廢除國旅卡、還我加班費」，目前已有網友在國發會的「公共政策網路參與平台」正式提案，要求政府應配合勞基法修正，取消國旅卡，恢復不休假獎金。

這項提案表示，勞基法已經修正，勞工未休完之特休，雇主得折算工資發還給勞工，否則勞工可向勞動部檢舉進行勞動檢查。政府身為公部門勞工之雇主（公務員與國營事業），對於未休完之特休，卻改以國民旅遊卡強制消費，且近期國旅卡之改革，無疑是要求公務員向特定旅遊業者消費。因此建議配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金。

行政院政務委員張景森則在臉書上反諷說，廢除國旅卡，政府每年省下70～80億，可以做很多事。而公務員出門玩，花自己的錢，自由自在、不受國旅卡限制，也不怕被汚名化！

張景森說；「我不知道，是不是所有公務人員都支持『廢除國旅卡、不休假比照勞基法發加班費』的主張。但是我願意支持他們的訴求能夠成為公共政策的議題。

張景森表示，政府應該做的是用心安排各機關員工的排休，讓每個公務員都充分休完假，保持身心愉快健康。至於業務特殊機關或個人忙到不行，怎麼樣也沒有辦法排休完畢，發給他們加班費，也是應該的。但這就顯示機關人員不足、業務過多、勞逸不均、或運作效率太差，也都可以慢慢檢討改善，如此一來不但政府效率提升，最終政府需要付出的加班費，應該也可以降到最少。

他因此請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。