台澳空運租稅協議 立院內政委員會審查通過

2016-12-28 13:27

〔記者蕭婷方／台北報導〕台灣與香港、澳門為重要貿易夥伴，但雙邊現行無租稅優惠，貨品貿易產生雙重課稅、稅負過重問題。立法院內政委員會今審查通過台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議，協議一旦生效，台灣每年稅收淨增1.58億元，且永久有效。

現行台灣與澳門、香港的海、空貿易租稅減免僅以備忘錄、協議提供優惠，缺乏明確法源依據。財政部舉例，台澳雙方由台北市航空運輸商業同業公會與澳門航空有限公司簽署「互免航空公司稅捐瞭解備忘錄」，雙邊減稅自1995年已延約18次。

「台澳空運租稅協議」一改過去民間自行簽署性質，由台澳派駐辦事處代表簽署，原備忘錄效期僅5年，現每年延約；但新協議原則永久有效。

財政部估計，協議一旦生效預估將增1.58億元，租稅總額也超過80億元。陸委會主委張小月表示，目前也與香港討論簽署海運避免雙重課稅協議，初估也可增加7.71億元稅收。

會間國民黨立委黃昭順質疑，港澳與中國都是一體，要求立法院應先行通過「兩岸協議監督條例草案」，再增訂雙邊貿易相關條文。

民進黨立委李俊俋則反擊，監督條例為國會對行政機關簽署兩岸協議把關，與租稅減免條文無關；此外，監督條例規範中國與大陸，討論對象也不一樣。

針對民進黨立委谷辣斯.尤達卡質疑簽署租稅協議，是否涉及雙邊資訊交換。張小月強調，雙邊僅就租稅優惠合作，並不包含資訊交換，會注意保密問題。

此外，國民黨立委曾銘宗也對台灣經濟貿易策略質疑，台灣目前在中打壓下難以加入區域性經濟組織，難以TPP、RECP救出口經濟。張小月表示，現為兩軌並進，先與各國簽訂雙邊協定，也未放棄加入區域經濟組織。

最後委員會附帶決議審查通過台澳空運租稅協議，每三個月進行書面報告、半年赴委員會進行專案報告。