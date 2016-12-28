竹市明年總預算 刪減7800萬過關
2016-12-28 12:39
新竹市長林智堅（中）得知明年總預算通過後，隨即前往議會向議長謝文進致意。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市106年度總預算案，上午經市議會各黨團多次協商後終於通過審查，最後以刪減7千8百萬元過關，使得明年的歲出預算為197億5千4百萬7千元。
新竹市長林智堅得知議會通過明年度預算，隨即前往議會向議長謝文進與議員們致意，感謝議會的支持，並表示明年將全力拼建設，讓新竹市民更有感。
議長謝文進則表示，比起其他縣市，新竹市議會刪減這樣的金額，已經是給市府相當大的空間，他希望今後市府能對每個議員更加地尊重。
據了解，從總預算審查開始，原本國民黨團提出刪減7億元，經黨團協商及市府團隊爭取，逐漸改成刪5億元、3億元，最後版本是提出約2.4億元的保留項目，再進行逐項黨團協商。
本月初臨時會最後一天審查，原本三個黨團達成初步共識，要刪減7千8百萬元，由於刪減的預算多是市府明年度將推動的重要建設與活動，包括新竹公園重建與青少年館等3千多萬元預算，市府認為可由業務單位再行說明爭取，導致各黨團最後協商破局。
市府明年度總預算歲出原本編列198點3億元，比今年成長13點3億元，昨天各黨團協商之後，決定不砍市府建設經費，改刪減其他預算，但整體預計刪減的7千8百萬元不變，全以市府自編款的業務費為主。
其中文化局的文教活動計畫被大砍2千多萬元，其中大多是市府舉辦活動的推廣經費，城市行銷處也被砍1千2百多萬活動與文宣經費，行政處的公關宣導經費也被砍掉6百多萬元，動物園編列友好動物節系列活動1百多萬元幾乎被砍光。
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