拍扁麵包師新店今開張 店名取為「新南珦」
2016-12-28 13:05
〔即時新聞／綜合報導〕拍攝前總統陳水扁散步影片的麵包師傅黃士福，原在高雄鳳山的店面，因租約到期、房東不再續租，再藍營人士幫忙下，今在高雄前鎮區重新開幕，店名取為「新南珦」。
根據《中時電子報》報導，拍扁麵包師黃士福的新店今日正式開幕，店名取做「新南珦手感烘焙坊」，黃士福表示「心裡總算踏實了」。被問到有關前總統陳水扁出席陳幸妤牙醫開幕一事，黃士福乾姐王友蘭立刻出面幫忙回應，不會再去追溯阿扁的事情，認為阿扁的事情，社會自有公認，他們不願多談，只要好好工作就好。
麵包店今天開幕，幾位藍營人士也都親自到場出席，包括前立委張顯耀、高市議員黃紹庭、國民黨高市黨部副主委林壽山等人，另外國民黨主席洪秀柱也送花籃表示祝賀，中華統一促進黨總裁張安樂也派人到場致意。
新店名取為「新南珦」，出席的黃紹庭笑稱，這下綠營總不能砸了「新南向」的招牌吧：不過王友蘭解釋，「珦」除了有四聲「向」的讀音，有意指珍貴外，還有三聲「想」的念法，代表「響亮」之意，新店名意指位在高雄南邊的前鎮區，且是珍貴、健康的在地食材麵包，與民進黨政府「新南向」政策無關。
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