樹林交流道 明年1月通車

2016-12-28 12:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市樹林、柑園及三峽台北大學地區居民，過去行駛福爾摩沙高速公路（國道3號）主要利用三鶯及土城2處交流道進出，尤其往返北大特區行經三鶯交流道，須繞行一大段路，每逢尖峰時段周邊交通嚴重壅塞，民眾苦不堪言，經地方爭取闢建樹林交流道，明年1月將全面開放通車，預計可縮短15至20分鐘車程。

市長朱立倫今天表示，經過近2年努力，樹林交流道預計明年1月正式通車，可望改善土城、樹林與三峽地區交通，市府要求地方機關全力配合，包括交通局、警察局與在地區公所協調相關配套措施，讓交通動線更順暢。

交通局指出，交通配套措施包括調整三峽區學府路路型，佳園路北向車道增加2公尺機車專用道，佳園路南向從2車道變更為3車道，佳園路99巷及101巷將配合樹林交流道通車，同步改為單行道。