提高北農使用費3600萬 柯：尊重議會決定

2016-12-28 12:07

〔記者郭安家／台北報導〕第一果菜批發市場（萬大市場）掌握大台北地區主要蔬果貨源，由北市府委由台北農產運銷公司經營，雙方合約將於年底到期；台北市議會昨決議，北市府對北農的市場使用費加收3600萬元，且北農違法聘請董事三親等擔任職務，在罰款繳清前不得與市府續約。

對此，台北市長柯文哲今早於南門市場年菜採購月活動受訪坦言，租約就先簽半年，此外，租金都有調整，雖然我們是管理單位，但一個程度上也要尊重議會的決定，所以目前依法行政，讓所有問題都顯現出來、該整理就整理，也不會只針對北農去處理，就通案、通盤檢討北市府管轄的六大公司，把沒有注意到、看到的，趁機一併解決。