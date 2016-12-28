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一例一休上路 柯：單單環保局增8000萬元加班費

2016-12-28  12:01

〔記者郭安家／台北報導〕一例一休上路後，新北市府加班費暴增3.6億。台北市長柯文哲今早於南門市場年菜採購月活動受訪說，一例一休後，單單台北市環保局要追加加班費8000多萬元，這沒有辦法由單一局處提出討論，所以他要求人事處把案子收回去，通案了解一例一休後北市府8萬名公務員到底會有衝擊多大，還有1、2個月時間通案處理。

柯文哲坦言若規則改變，大概加班、管理方式還要做調整。常常有新問題，要想出新解決方案，一例一休不只企業要應付，連公家機關也要因應。

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  • 台北市長柯文哲。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲。（記者簡榮豐攝）

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