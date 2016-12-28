世大運開閉幕電力不足 柯：政院已幫忙 沒問題

2016-12-28 11:58

〔記者郭安家／台北報導〕本報今日獨家報導，世大運執行長蘇麗瓊為求世大運開閉幕完美，活動設計所需用電容量超過台北田徑場契約的三倍，為避免表演跳電而鬧出國際笑話，行政院政務委員張景森已出面要求台灣電力公司全力配合輸電。對此，台北市長柯文哲今早於南門市場年菜採購月活動受訪時表示，事先已提出問題，之後都不會有問題。

柯文哲表示，事先沒有提，就有問題，但事先有提，都不會有問題，考慮世大運開閉幕電力，兩個月前行政院院會就交代台電供電網路特別處理，世大運不只是台北市世大運，幾乎傾全國之力幫忙，所以行政院特別召開跨部會支援小組，由政委張景森主持，有任何問題，都會在該會議中處理。