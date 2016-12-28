林錦昌助連任？柯文哲：想太多

台北市長柯文哲28日至南門市場，出席年菜採購月啟動記者會暨市集評鑑頒獎及成果觀摩。（記者簡榮豐攝）

2016-12-28 11:51

〔記者郭安家／台北報導〕《鏡週刊》今報導，台北市長柯文哲連任添利多，包括選前幕僚林錦昌將接任文化總會秘書長，預留綠營與柯文哲合作活棋。但對此，柯文哲今早於南門市場年菜採購月活動受訪說，大家太有想樣力，這就沒辦法回答，平常聊天、講話、泡茶，總會什麼都會聊到，媒體這樣講「想太多」。

柯文哲強調，與林錦昌本來就好朋友，林選舉時負責文宣，如今常常還是會喝茶聊天。

《鏡週刊》也報導，中國將透過台北、上海雙城論壇合作模式，將「中國好聲音」移師台北。柯文哲則四兩撥千金說，雙城論壇往年都是八月舉辦，但明年不可能辦世大運又辦雙城論壇，所以論壇往前移到六月；至於中國好聲音，柯文哲反問「不是常常在台北辦？已經辦很久了」，然後又岔開話題說，世大運中國一定會參加，因為希望得獎。