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老營區整建成效惹議 立院凍5億

2016-12-28  11:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今審查國防部「國軍營舍及設施改建基金」預算，其中，國防部明年編列29億3450萬元用於「老舊營舍整建計畫」，藉「小營區併大營區後」釋出土地活化，得款專用於國軍老舊營舍翻新。不過，朝野立委指出，該計畫執行率僅6成，預算卻自101年的7億餘元增至明年的29億餘元，有未覈實編列之嫌，因此決議凍結5億元。

根據民進黨立委王定宇提出的資料，國軍老舊營舍整建計畫101年預算為7億餘元，自102年至105年則分別為13.2億元、14.8億元、22.2億元、30.2億元，雖明年的29.3億元和今年相當，但各年執行成效有待加強，例如103年可支用預算執行率僅54.53％左右，104年約60.98％，且去年預算保留數竟高達10.22億元，佔總額46.02％，未恆禎執行能力覈實編列。

國防部官員解釋，過去數年老舊營舍改建計畫執行率會落後，主要受數個原因影響，砲校搬遷案的負責建築師過世，因此須重新訂定合約。豐原聯保廠委由台中市政府代辦，曾有落後情形，但已在今年順利結案。另，澎湖莒光營區原訂要搬遷，已預留預算，但地方政府有其考量，待爾後年度才會執行，這三案佔預算大部份，才會導致進度落後。也因「老舊營舍改建計畫」屬重大政策，盼立委能酌刪100萬元就好。

不過，民進黨立委王定宇主張，國軍老舊營舍改建計畫執行率仍偏低，年度預算也用不完，因此建議減列預算，讓國防部提高政策執行率。國民黨立委呂玉玲則建議，部分老舊營舍翻新案工程延宕非常嚴重，建議凍結5億，但不建議刪除預算。最後，立院外交國防委員會決議凍結此案5億元，待國防部提出報告後始得動支。

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  • 王定宇認為，國軍老舊營舍改建計畫執行率仍偏低，年度預算也用不完，因此建議減列預算，讓國防部提高政策執行率。（資料照，記者簡榮豐攝）

    王定宇認為，國軍老舊營舍改建計畫執行率仍偏低，年度預算也用不完，因此建議減列預算，讓國防部提高政策執行率。（資料照，記者簡榮豐攝）

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