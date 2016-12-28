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獲聘當國策顧問 崑濱伯謙稱不夠格

總統府昨天公佈新任國策顧問名單，其中包括知名稻農「崑濱伯」（右），崑濱伯受訪不斷謙稱自己不夠格。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-28  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統府昨天公佈新任國策顧問名單，共聘56人，其中包括知名稻農「崑濱伯」黃崑濱，有媒體報導指出，崑濱伯受訪表示，做夢都不敢想會當國策顧問，還不斷謙稱自己不夠格。

據《聯合報》報導，崑濱伯說昨天獲選國策顧問後，今天就接到許多好友的祝賀電話，但他謙稱說自己不夠格，就連國語都說不好，做夢也不敢想會當國策顧問，實在不敢當。

報導也提到，崑濱伯還呼籲，國家農地不能任其荒廢，休耕農地都應該活化，如台糖上萬公頃農地不應該任其雜草叢生，應種植雜糧如豆子、玉米，活化這些國家資產才對。

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