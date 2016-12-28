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談明年兩岸關係 張小月：不敢有太樂觀的預估

2016-12-28  12:55

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委張小月今列席備詢時，除回答中梵關係，也被問到評估明年兩岸的情況，她表示，不敢有太樂觀的預估，主要還是看中美關係走向，但不忘保持樂觀期待，持續突破目前情勢。

《聯合報》報導，立法院內政、財政委員會今聯席審查「臺灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」案，陸委會主委張小月列席備詢。

其中，民進黨立委賴瑞隆質詢時提問，近日中國在軍事、外交上對我方動作頻頻，以及為何這個月情況加劇。張小月坦承，蔡總統就職以來，中國對我方施壓力度的確有所增加，但與這個月情況加劇沒有直接關係，主要是與美國總統當選人川普對中國政策走向有關。

張小月進一步表示，美中關係影響兩岸關係深遠，未來半年是關鍵重點，仍要看川普上任後，如何定調美中關係，我方才能從中掌握美國的全球布局，但無論美中如何交往，都不該拿台灣當籌碼。另外，張也說，上任後打過兩岸熱線，但對方都沒有回應，還評估明年兩岸關係應是冷和，但不會放棄任何可能的機會，希望在求同存異的情況下，開啟兩岸的溝通和對話。

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  • 陸委會主委張小月，對於評估明年兩岸的情況，表示不敢有太樂觀的預估，主要還是看中美關係走向，但不忘保持樂觀期待，持續突破目前情勢。（記者王藝菘攝）

    陸委會主委張小月，對於評估明年兩岸的情況，表示不敢有太樂觀的預估，主要還是看中美關係走向，但不忘保持樂觀期待，持續突破目前情勢。（記者王藝菘攝）

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