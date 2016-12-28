中常委告黨中央 胡志強：一邊撤告一邊撤議

2016-12-28 11:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會爭議引發中常委提告黨中央，國民黨副主席胡志強表示，希望中常委和黨中央已經溝通達成協議，不要造成對抗和對立，團結為重，一邊撤告一邊撤議，雙方各讓一步。

胡志強今召開國際記者會談黨產議題，有媒體詢問中常委提告黨中央的議題，胡志強表示，他希望已經達成協議，若沒有達成協議，下午中常會也能達成協議，這是他的如意想法，因為沒人願意看到這地步。

是否在中常會上主動提出各退一步的想法，胡志強說，若下午中常會鬧得不像話，他會站起來講，但胡也說：「你以為我多重要嗎？」自嘲沒人聽他意見。

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