國體法修法內容草率 綠委批：體育署在打假球

民進黨立委黃國書痛批體育署，拖到11月才提出草案，結果內容草率，「感覺體育署就是在打假球！」（資料照，記者吳柏軒攝）

2016-12-28 11:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界自今年里約奧運以來，極力呼籲改革單項體育協會，立法院教育及文化委員會今日審理「國民體育法修正草案」，民進黨立委黃國書質詢時痛批體育署，拖到11月才提出草案，結果內容草率完全不能用，「感覺體育署就是在打假球！」

黃國書說，今年八月里約奧運發生謝淑薇退賽、戴資穎贊助商爭議等事件，行政院長林全希望體育署能有改革政策，體育署卻遲至11月才提出一個內容很糟的草案，後來才又提出新版本，行政院及教育部交代的重大工作，結果體育署卻效率不佳。

黃國書認為，本次修法有八個版本，體育改革勢在必行，修國民體育法是為了體育改革，目的要讓協會民主化、協會透明化、選手專業化，希望在協會設置公益理監事，並取消門檻入會門檻，過去是協會同意才能入會，若修正民眾也有機會成為會員。

教育部長潘文忠則指出，歷來國民體育法進行輔導管理有所不足，將朝「財務透明、業務公開、組織開放、營運專業」等原則進行修正、增訂相關規範。

國民黨立委柯志恩則質疑，本次修法所提出的草案條文，涉及罰則部分僅有一條，而且還是抄人民團體法，真的能有效進行體育改革，或避免單項協會爭議重演嗎。