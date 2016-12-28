三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？
2016-12-28 11:34
〔即時新聞／綜合報導〕立法院教育文化委員會，今（28日）審議國民體育法修正草案，民進黨立委張廖萬堅上台質詢時表示，台灣三級棒球少棒、青少棒、青棒都是冠軍，但到了成棒的經典賽，在參賽16國中，台灣只贏2個國家，質疑體育署只會補助，卻沒提升成績。
立法院教育文化委員會，今審議國民體育法修正草案，立委張廖萬堅上台質詢時秀出棒球經典賽的奪冠賠率，在參賽16國中，台灣排名倒數第3，他指出台灣的三級棒球，少棒、青少棒、青棒都是冠軍，到了成棒卻是排名倒數，其他運動項目也有類似的情況，例如女子排球比賽，在18、19歲的級別排名世界第21名，20、21歲有第13名，甚至23歲也有第21名，但到了成人組，卻落至第55名。
張廖萬堅詢問，為何台灣的體育發展總是「小時了了，大未必佳」，台灣運動員一旦脫離學生身分，很快就要急流勇退，質疑台灣運動環境不僅訓練方式不夠科學化，許多運動項目沒有職業或業餘聯賽讓選手持續磨練技術，讓學生一脫離專業化訓練就沒辦法進步甚至受傷。
張廖萬堅指出，國家每年補助各單項體育運動賽事金額龐大，其中中華棒球協會104到105年總共補助1億5000多萬元補助最多，其次是中華網球協會這兩錢總金額也達1億3000多萬元，質疑：「體育署只會補助，也沒見到提升運動成績」？
面對立委的質問，體育署長何卓飛坦言，確實點出問題，體育署願意趁這次修法，加強對選手的職涯照顧，讓選手沒有後顧之憂的方向努力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （更新）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 成本增價凍漲 三星銀柳農喊苦
- 魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 寇世勳出賣兒子 寇家瑞常換女友
- 總舖師號召助學 認捐年菜作公益
- 南韓大鐘獎 李炳憲獨撐場
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 莉亞公主驟逝 《星戰8 》成遺作
- 奧萬大賞松、杉、楓 把握元旦連假
- NBA》詹皇擊敗飛魚、牙買加閃電 獲美聯社年度運動員
- 12個安理會成員國 以國暫停外交關係
- 2016南市教育代表字 教育產業工會評「亂」！
- 摩擦不斷 黨團、黨中央撕破臉
- 竹市「玩具銀行」旗艦店亮相 玩具共享陪孩子長大
- 《福爾摩沙幻想曲》李金祝快意畫台灣
- 地表最強飯局妹 周刊爆：身價數十億LV合夥人也暈船
- 生命統計資料繪製圖形 供點閱
- 12件地景藝術 嘉縣開創作展
- Jolin情斷錦榮 全因財產共有惹毛蔡爸？
- 安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」
- 儲值卡無記名 盜用仍被逮
- 失智共照中心 3月各縣市設點
- 同婚修法 苗縣府2/3首長「不希望通過」
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
- 自由廣場》「黑暗十年」之風險管理
- 中居正廣哭出最高收視 一個手勢畫下SMAP句點
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 車太鉉憂金裕貞病情加重 抗生素過敏無法吃藥
- （高雄）小刪1.5億 明年總預算三讀通過
- 待決死囚增為43人 何時執行考驗民進黨政府
- 阿龐游泳抗癌 養生甩肉10公斤
- 喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分