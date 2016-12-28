三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？

2016-12-28 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕立法院教育文化委員會，今（28日）審議國民體育法修正草案，民進黨立委張廖萬堅上台質詢時表示，台灣三級棒球少棒、青少棒、青棒都是冠軍，但到了成棒的經典賽，在參賽16國中，台灣只贏2個國家，質疑體育署只會補助，卻沒提升成績。

立法院教育文化委員會，今審議國民體育法修正草案，立委張廖萬堅上台質詢時秀出棒球經典賽的奪冠賠率，在參賽16國中，台灣排名倒數第3，他指出台灣的三級棒球，少棒、青少棒、青棒都是冠軍，到了成棒卻是排名倒數，其他運動項目也有類似的情況，例如女子排球比賽，在18、19歲的級別排名世界第21名，20、21歲有第13名，甚至23歲也有第21名，但到了成人組，卻落至第55名。

張廖萬堅詢問，為何台灣的體育發展總是「小時了了，大未必佳」，台灣運動員一旦脫離學生身分，很快就要急流勇退，質疑台灣運動環境不僅訓練方式不夠科學化，許多運動項目沒有職業或業餘聯賽讓選手持續磨練技術，讓學生一脫離專業化訓練就沒辦法進步甚至受傷。

張廖萬堅指出，國家每年補助各單項體育運動賽事金額龐大，其中中華棒球協會104到105年總共補助1億5000多萬元補助最多，其次是中華網球協會這兩錢總金額也達1億3000多萬元，質疑：「體育署只會補助，也沒見到提升運動成績」？

面對立委的質問，體育署長何卓飛坦言，確實點出問題，體育署願意趁這次修法，加強對選手的職涯照顧，讓選手沒有後顧之憂的方向努力。