洪秀柱脫假髮影片致歉 廖國棟：道歉很好、知錯能改

2016-12-28 11:04

［記者林筑涵／台北報導］國民黨上週三中常會在出席人數不足下，仍強行通過黨內選舉作業相關辦法，點燃各方戰火，隨即其黨團總召廖國棟更開砲，認為黨主席洪秀柱已違反程序，應辭職下台。今廖國棟坦言確實說過辭職這番話，且針對洪秀柱脫下假髮道歉一事，廖國棟更說「道歉很好，知錯能改」，重申上週中常會違反規範，應該重審。

廖國棟表示，目前中常委們非常急迫，當天會議過程經查閱後確實不符規範，程序有點像一例一休，也是提出有違會議規範而獲得重審結果，可以說狀況有點雷同。對於要求洪秀柱下台一事，廖國棟說明，因為很多中常委陸續提起或以電話聯絡，現在國民黨氣勢不高，且針對上週中常會一事多有批判，但大家共同目標是如何將黨從谷底翻身，而下台一席話「我是輕鬆地脫口而出」。

另外，洪秀柱脫掉假髮道歉PO出影片，廖國棟指出「道歉很好、知錯能改」，堅持的是程序正義，而上週三的會議，他認為應回頭重審，是針對程序並非僅講內容；同時補充表示，今日中常會出席會較踴躍，將可充分討論內容。不過，當提及挺柱派動員發放「反內賊」傳單，廖國棟則說不清楚所指內賊、漢奸是誰。

面對上週中常會爭議，今日下午將再召開中常會，屆時反柱派將出招，打算借力地方黨部幹部直選，將黨主席、黨代表及地方黨部主委選舉合併於明年520舉行，取得更多抗洪能量，黨內風暴將上演續集。