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立委批台美肥咖不互惠 財部：將與美簽資訊換協定

2016-12-28  10:50

［記者吳佳蓉／台北報導］台美肥咖條款正式簽訂，多位立委批評，肥咖授權美國可向我國金融機構調閱美籍帳戶資料，但台灣稅局卻不能跟美調資料，不對等也沒互惠，成「投降條款」。對此，財政部長許虞哲今表示，不配合肥咖，金融機構的美國來源所得將遭扣繳，影響更大，得兩害相權取其輕；為補足資訊交換不對等問題，將與美國簽訂資訊交換協定。

今日於立法院財政委員會上，肥咖條款簽訂成質詢焦點之一。國民黨立委曾銘宗質疑，據統計，台灣有4000多個美籍金融帳戶資訊，需每年向美申報，但台灣卻無管道向美國國稅局索取稅務資訊，在單面、不互惠情形下，肥咖條款未來送進立委審議時，將不會贊成。時代力量立委黃國昌也指出，特別是台灣欠稅大戶常跑到美國避稅，我們卻無管道向美尋求協助，

對此，許虞哲解釋，肥咖條款僅影響具美籍身份者，對本國人並無影響，美國宣示，不配合肥咖的外國金融機構，所有在美國所得，都將遭扣繳30%作為懲罰，因此，目前全球已有113國配合加入，台灣也是，以免不配導致金融機構被扣繳，影響更大。

至於台美稅務資訊交換不對等的問題，許虞哲表示，要與美交換稅務資訊，一是簽訂租稅協定，二是簽訂資訊交換協議，台美租稅協定與美國已談了多年，但遲遲未能克服外交困境生效，因此，現在主要是朝簽訂資訊交換協議的方式去努力，美方也表示願意配合簽訂。

他指出，不過，依法財政部現在只有權與他國簽訂租稅新定，必須先修正稅捐稽徵法，授權財政部簽訂資訊交換協議，才能進行。修正草案本周就會送到行政院審議，預計下會期送進立法院，條文生效後即可與美方洽談，希望能趕在明年6月前完成。

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  • 立法院財政委員會28日審查基金預算案，財政部長許虞哲列席報告備詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院財政委員會28日審查基金預算案，財政部長許虞哲列席報告備詢。（記者叢昌瑾攝）

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