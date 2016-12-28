退輔會持有股份轉給黨營事業 綠質疑盜賣

民進黨立委段宜康、劉世芳召開「退輔會私送？盜賣？欣字輩股份去哪？」記者會，會中要求行政院責成退撫會主委李翔宙全面徹查、還原真相。（記者王藝菘攝）

2016-12-28 10:38

〔記者曾韋禎／台北報導〕由退輔會轉投資的榮僑所持之8間天然氣公司的股份，怎會在1992年底轉移給國民黨的光華投資？民進黨立委劉世芳、段宜康質疑，這究竟是盜賣還是贈送，為什麼才24年就找不到任何資料？要求行政院追查到底。

劉世芳、段宜康今早召開記者會。劉世芳指出，在各地壟斷的欣字輩天然氣公司，是早年國民黨政府指定退輔會、地方士紳特許經營，除了退輔會直接持股以外，退輔會也透過持有40％股份的榮僑公司掌握欣字輩天然氣公司。

她指出，榮僑所持有的欣高、欣南、欣雄、欣泰、欣嘉、大台南區、欣雲、欣屏等公司股份，竟然同時在1992年12月31日全數轉移給光華投資。

她表示，退輔會與榮僑對此轉移過程卻一無所知，聲稱會計帳冊年代久遠已銷毀、事業管理處無榮僑董事會會議紀錄相關資訊，何以政府重大資產的管理如此草率，令人不可置信。

她痛斥，這種塘塞的說法無法讓社會信服，更讓人質疑這是否蓄意圖利國民黨。當時的行政院長是郝柏村、退輔會主委是許歷農，為什麼不找他們說明清楚？

段宜康指出，只要計入退輔會投資榮僑的持股，政府在這8家公司的持股是過半的；但何以會在1992年底把榮僑的持股轉移給光華？究竟是發生什麼事？這是誰決定的？是賣還是送？如此重要的資料，怎麼會銷毀？

他表示，如果退輔會查不出來就是擺爛，那這個退輔會就是爛貨，行政院就該出面負責。