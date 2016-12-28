| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
足球》足壇年終最大獎 C羅第3度抱走年度最佳球員 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

退輔會持有股份轉給黨營事業 綠質疑盜賣

民進黨立委段宜康、劉世芳召開「退輔會私送？盜賣？欣字輩股份去哪？」記者會，會中要求行政院責成退撫會主委李翔宙全面徹查、還原真相。（記者王藝菘攝）

2016-12-28  10:38

〔記者曾韋禎／台北報導〕由退輔會轉投資的榮僑所持之8間天然氣公司的股份，怎會在1992年底轉移給國民黨的光華投資？民進黨立委劉世芳、段宜康質疑，這究竟是盜賣還是贈送，為什麼才24年就找不到任何資料？要求行政院追查到底。

劉世芳、段宜康今早召開記者會。劉世芳指出，在各地壟斷的欣字輩天然氣公司，是早年國民黨政府指定退輔會、地方士紳特許經營，除了退輔會直接持股以外，退輔會也透過持有40％股份的榮僑公司掌握欣字輩天然氣公司。

她指出，榮僑所持有的欣高、欣南、欣雄、欣泰、欣嘉、大台南區、欣雲、欣屏等公司股份，竟然同時在1992年12月31日全數轉移給光華投資。

她表示，退輔會與榮僑對此轉移過程卻一無所知，聲稱會計帳冊年代久遠已銷毀、事業管理處無榮僑董事會會議紀錄相關資訊，何以政府重大資產的管理如此草率，令人不可置信。

她痛斥，這種塘塞的說法無法讓社會信服，更讓人質疑這是否蓄意圖利國民黨。當時的行政院長是郝柏村、退輔會主委是許歷農，為什麼不找他們說明清楚？

段宜康指出，只要計入退輔會投資榮僑的持股，政府在這8家公司的持股是過半的；但何以會在1992年底把榮僑的持股轉移給光華？究竟是發生什麼事？這是誰決定的？是賣還是送？如此重要的資料，怎麼會銷毀？

他表示，如果退輔會查不出來就是擺爛，那這個退輔會就是爛貨，行政院就該出面負責。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光華投資 劉世芳 國民黨 天然氣 段宜康 退輔會 黨產
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：退輔會持有股份轉給黨營事業 綠質疑盜賣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.