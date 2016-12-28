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日本交協更名納入台灣 日台斷交後最大突破

2016-12-28  10:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本「交流協會」今宣布將改名為「日本台灣交流協會」，正式將台灣納入組織名稱當中，是自1972年日台斷交後的最大突破。

日本在與台灣斷交以後，設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台灣的外交窗口，惟當時由於我方希望使用「日華交流協會」，日方希望使用「日台交流協會」，雙方並無共識之下，該組織名稱便定為「交流協會」。交協今宣布，將自明年1月1日起，正式更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。

我國外交部回應說，此一新名稱是為了明確反映該協會在台工作的「實質內涵」，印證台日關係持續朝向正面方向發展，外交部對此表示歡迎。

外交部指出，近年台日關係發展密切，日本是我國第3大貿易夥伴，我國則是日本第4大貿易夥伴。2015年雙方貿易總額達579億美元。此外，雙邊人員往來日益頻繁，去年互訪人數高達530萬人次，今年預估會再創新高，突破600萬人次。

外交部表示，台日共享民主、自由及法治的普世價值，各項民調顯示人民情感密切友好，相信雙方將在既有良好基礎上，繼續深化各領域互利互惠的合作關係。

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  • 日本交流協會消息站臉書今早貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』」（圖截自日本交流協會消息站臉書）

    日本交流協會消息站臉書今早貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』」（圖截自日本交流協會消息站臉書）

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