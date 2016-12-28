小英樂見柯P連任？ 傳民進黨決策高層這樣說...

柯文哲日前宣布將會再戰2018年。（資料照）

2016-12-28 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前宣布將會再戰2018年，週刊引「民進黨決策高層透露」，指蔡英文其實樂見柯文哲支持度回升，若柯文哲交出施政成績單，不排除讓他整合民進黨。

《鏡週刊》報導，民進黨決策高層認為，柯文哲若順勢連任，對民進黨而言是最省力的方案，這位人士透露：「小英不論是從總統或是黨主席的立場，都樂見柯P支持度回升，避免讓泛藍奪回北市政權是最高戰略。」

該人士強調，但柯文哲想要整合民進黨，讓民進黨禮讓，就必須拿出施政成績。另一位黨政人士說，他有觀察到柯文哲已開始重新整隊，也預留和民進黨合作的空間，也希望拉攏小英的人馬，為合作增添助力。