國民黨基金會將被清查 邱大展批：辦藍不辦綠
2016-12-28 09:57
〔記者林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今舉行民生建設丶民族丶民權丶國家發展等4家基金會的預備聽證會，國民黨行管會主委邱大展今早召開記者會表示，國民黨捐贈的基金會是做社會公益和救助，而所用都是主管機關核備，怎麼好像是國民黨的原罪，好像是邪惡組織成立的基金會？而民進黨的基金會，為什麼不查呢？
邱大展指出，依據不當黨產條例的規定，清查政黨附隨組織一定會碰到基金會，但黨產會清查對象有針對性，辦藍不辦綠，民進黨也有小英基金會、凱達格蘭基金會、福爾摩沙基金會等等，這些都該是清查對象，但直到現在，沒有任何一個民進黨的組織被清查。
邱大展表示，基金會受主管機關管理，國民黨捐贈的基金會，是做社會公益和救助，民生建設基金會還拿過衛福部優秀基金會的獎，怎麼國民黨捐贈的基金會就有原罪，好像邪惡組織成立的基金會？國民黨用錢做社會公益有錯嗎？為什麼要如此追殺呢？黨產會已經不是在處理轉型正義的問題，是利用轉型正義之名清算國民黨。
民生建設基金會委任律師葉慶元表示，今天的預備聽證會程序不正義，依據黨產會自己訂的要點，聽證會要在15天前通知，但國民黨昨天才收到預備聽證會的通知，黨產會身為行政機關，卻公然違反程序正義。
葉慶元說，政黨拿自己的捐款成立基金會，並沒有違反政黨本質，黨產會針對國民黨捐贈的基金會追查是違法的，黨產會執行公務都是為了民進黨的利益，呼籲黨產會主委顧立雄不要只想著能快速處分，這樣也不會獲得法院支持。
今天預備聽證會不公開，針對黨產會說是國民黨主張，邱大展強調，國民黨從未主張不公開，僅說預備聽證不是正式聽證，不用搞得好向正式聽證，並沒有主張要秘密進行。
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