教宗對中態度趨軟 張小月：慈悲角度關注

2016-12-28 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各近來對中國天主教代表會義態度趨軟，對此，陸委會主委張小月表示，教宗是從一慈悲角度，關注中國的天主教徒，政府評估台灣跟梵蒂岡的邦交穩固。

綜合媒體報導，張小月今日在立法院內政、財政委員會，聯席審查「臺灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」案，列席備詢。對於民調顯示28％的民眾，認為親中較重要，張小月回應，兩岸關係、我們的國際空間都很重要，不會選邊站。

張小月也說，我們跟美國是傳統盟友、跟美國關係要持續加強，可是不代表與美關係改善後，就完全適用選邊辦法，因而忽視中國大陸，「維持兩岸關係的和平穩定同樣重要」。

至於針對美總統當選人川普稱小英總統是「台灣總統」，張小月表示，蔡英文總統是根據憲法選出的總統，憲法也稱我們是中華民國，可是因為國際處境特殊，很多媒體都稱呼我們是台灣，包括CNN、BCC等國際媒體。隨後張也被問到，總統下月出訪該如何稱呼，她說，一切按照法律規章來處理。