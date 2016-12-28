「日台交流協會」正名 外交部：歡迎

日本對台外交窗口決定自明年1月1日起，正名為「日本台灣交流協會」，我國外交部對此表示歡迎。（左為外交部長李大維）（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-28 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本對台外交窗口的「公益財團法人交流協會」（Japan Interchange Association），決定自明年1月1日起，正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），我國外交部對此表示歡迎，認為新名稱明確反映該協會在台工作的實質內涵。

綜合媒體報導，外交部今日上午表示，交流協會的新名稱印證台日雙方關係朝正面方向發展，近年台日關係發展密切，日本不但是我國第3大貿易夥伴，我國也是日本第4大貿易夥伴，去年雙方貿易總額高達579億美元，且今年台日互訪人數也可再創新高，突破6百萬人次。

外交部還強調，台日共享民主、自由與法治的普世價值，雙方將會在既有良好基礎上，繼續深化各領域的互惠合作關係。