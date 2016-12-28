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國旅卡鬥智 張景森再槓罵他網友

2016-12-28  09:57

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森提國民旅遊卡新制，公務員原可領1.6萬元補助，被修改須有半數 8千元用在旅遊上，引發部分公務員怒指被污名化，灌爆張景森臉書，還上網連署「廢除國旅卡、還我加班費」，張景森回應，要他們快上網連署廢國旅卡，政府一年可省下70～80億元。

國旅卡補助爭議延燒，提出新制的張景森再回應此事，在臉書PO文，願意支持這些提連署廢國旅卡的訴求。「請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。還差3646個附議」。

張景森還指出，「廢國旅卡，政府每年省下70～80億，可以做很多事，而公務員出門玩花自己的錢，自由自在不受政策限制，也不怕被汚名化！」，並指「有些業務特殊機關或個人忙到不行，無法休假，也應該發給他們加班費。不過，「這顯示機關人員不足、業務過多、勞逸不均、或運作效率太差」，檢討下來，還是可以提升政府效率，減少加班費。

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  • 行政院政務委員張景森。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院政務委員張景森。（資料照，記者廖振輝攝）

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