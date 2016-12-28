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被爆賭運彩輸千萬 謝維洲透過臉書回應… BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
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被爆賭運彩輸千萬 謝維洲透過臉書回應…

2016-12-28  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕現任台北市議員謝維洲被爆賭輸運動彩欠債千萬元，氣得他父親駐日代表謝長廷大罵他「死一死算了！」謝維洲今早回應此事，指他欠債的是為了選舉不是賭輸運動彩券，直指媒體誤解。

謝維洲被網媒爆沈迷運動簽賭，時常流連士林、北投一帶的運彩簽注站，謝維洲當上議員後，外傳累積欠款達一千萬元，昨晚，媒體找不到謝維洲，今早，謝維洲在臉書上公開回應此事。

謝維洲聲明指出，他曾「在彩劵行接觸過運動彩劵，但卻未有積欠債務之情事，媒體報導實有誤解」；且當初借貸是為還選舉欠款，分別向長輩及富邦銀行拆借來還款。

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  • 台北市議員謝維洲。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台北市議員謝維洲。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 謝維洲 謝長廷 賭球 運動彩劵
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